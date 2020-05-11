人民幣兌美元中間價11日報7.0769，較上日7.0788，升19點或0.03％。

中間價較上日下午4時30分收報7.0792，升23點；較上日晚上11時30分收報7.0749，跌20點。

在岸人民幣（CNY）10：14報7.076，貶18點或0.0254％，離岸人民幣（CNH）報7.086，貶12點或0.0174％。

(工商 )

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