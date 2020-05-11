台灣已28天無本土確診案例，大甲媽是否展開遶境引起熱議。對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，再等2個禮拜，也會跟中央流行疫情指揮中心研究，相信很快，若可以就讓媽祖提早出發，帶動經濟。

鄭銘坤指出，台灣已經28天沒有本土確診病例，信徒也都很期待，相信很快就可以讓媽祖提早出發。

至於何時正式啟動遶境小組，鄭銘坤說，從頭至尾，各遶靜團隊都很期待以及蓄勢待發，只要一聲令下，隨時都可以出發，但要零確診保持下去才有辦法。

鄭銘坤指出，再等2個禮拜，也會跟疫情中心研究，請教專家，有機會就會趕快籌備。

大甲媽9天8夜的遶境行程原本預計3月19日展開，後因新冠肺炎疫情升溫延後，董事長顏清標曾說，在媽祖得道升天9月9日前都可以舉辦。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前特地在媽祖生日到鎮瀾宮參拜，他也表示，有機會可以舉辦遶境進活動，但要視疫情變化。

(中時 )