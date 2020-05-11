中醫大心導管室主任陳業鵬指患者嚴重肺水腫肺浸潤，症狀與新冠肺炎相當類似。（羅浚濱攝）

中醫大心導管室主任陳業鵬（中）與醫療團隊救回心肌炎患者寶貴一命。（羅浚濱攝）

49歲男子以為感冒，吃藥一個多禮拜情況沒改善，突然出現胸悶、盜汗、氣喘等症狀，到中醫大新竹附設醫院掛急診，x光檢查發現嚴重肺水腫肺浸潤，且心臟變肥大，和新冠肺炎症狀相當類似，院方立即以「放主動脈汽球幫浦手術」治療，成功救回一命。

心導管室主任陳業鵬指出，患者送急診時已嚴重肺水腫肺浸潤，心臟變的肥大，心電圖顯示心跳高達每分鐘130下，心跳波形變寬，可能出現致命性的心律不整，不排除心肌炎或其他冠狀動脈症狀疾病。

患者在清明時曾掃墓到人多的地方，症狀加上接觸史，擔心疑似染上新冠肺炎，院方不敢大意，立即隔離和篩檢，在結果還沒出來前，醫療團隊為把握搶救黃金時間，在負壓隔離病房穿全套防護衣，以「放主動脈汽球幫浦手術」進行搶救。

醫療團隊經過1個多小時手術，患者的生命跡象漸趨穩定，篩檢證實是罹患心肌炎，患者在加護病房1週後，轉入普通病房，已平安出院。

患者妻子特別寫卡片感謝，稱陳業鵬醫師是「恩人」，表示「新冠肺炎結果出爐前，您竟然願意冒可能染疫的風險為外子施行幫浦手術，您的敬業和仁心，我們由衷敬佩。」 並說「當我回神，我看見7、8位著隔離衣的醫師和護理人員，辛苦您們了！ 也煩請您轉達我與外子對貴醫療團隊的感謝之意。」

「很高興病人平安出院！」陳業鵬說，自己也和家人主動隔離2個禮拜，等到病患二採陰，才終於又和家人見面。

(中時 )