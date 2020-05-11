因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為適用對象為沒有勞、軍、公、教、農保等各種保險的民眾，實際收入情況是否符合補助門檻難以查核，引發地方審理時的困難，為此行政院長蘇貞昌表示「中央審核，地方免責」，新北市便一口氣將9千多件案件送交中央，請中央確認，卻又被衛福部質疑，但今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，民進黨立委們也紛紛坦言這次中央對地方的溝通並沒有做好。

民進黨立委洪申翰坦言，急難紓困產生的行政困亂確實讓地方政府很辛苦，之前中央聯繫時確實沒做好，讓地方無所適從。民進黨立委莊競程也說，中央政府上週公佈紓困方案時沒有和地方政府好好溝通，導致中央與地方政府都被民眾罵翻天。

此外莊競程指出，紓困要給最弱勢民眾，但有些家財萬貫的人也來申請，讓民眾不滿，有在科技公司上班的也領到，重複申請案例有沒有辦法在第一時間剔除？衛福部次長何啟功表示，重複領取事後會追回。莊競程進一步表示，有民眾建議對於重複領取或不實陳述的訂出罰則？不過何啟功態度保留，表示也許有人認識不清，或以為可以這樣做。

國民黨立委廖婉汝質詢時，同樣問到政府追繳民眾用不實資料申請的紓困金後是否會有罰則，何啟功也保留的表示就先追回。但廖婉汝提醒，宣導上有無罰則也要講清楚，不然大家都看看，覺得搞不好不罰。

(中時 )