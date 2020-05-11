半導體製程設備及自動化設備廠京鼎(3413)4月營收8.59億元，創21個月新高，月增率2.26%，年增率39.22%，第二季延續第一季的成長動能，公司第二季訂單明朗，下半年則因全球疫情未解除，有待觀察半導體大廠的擴產計畫是否如期。

京鼎今年以來隨著主要美商大客戶積極拉貨，第一季營收20.46億元、年增27.93%，展望第二季訂單明朗。4月營收持續攀高，今年1-4月營收29.05億元，較2019年同期增加31.07%。

回顧第一季，京鼎第一季營收20.46億元、年增27.93%；第一季營運表現不淡，半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占比提高至93%，相對去年第四季的81%進一步提升，也比去年同期占比之78%明顯提升。由於第一季毛利率較佳的半導體設備比重提升，有利毛利率比去年同期提升。

展望第二季，隨著今年半導體廠持續增加投資，美系客戶續拉貨，法人估京鼎第二季營收可持穩第一季高檔以上。展望下半年，受到全球疫情擴散還未解除、能見度較低，後續終端客戶資本支出計畫是否如計畫展開還是未知數，需要觀察。

擴產計畫方面，京鼎公司竹南二廠擴產廠房設計案已送審。竹南二廠預計今年第三季至第四季動工，預計明年下半年投產，主要業務為美系大客戶之半導體備品代工。

(時報資訊)