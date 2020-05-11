金融股及電子權值股齊攻，台股今早成功攻克「萬一」大關，新台幣匯價方面，台北外匯經紀公司新台幣今早以29.9元開出，小升0.2分，隨後在台股攻克11000點，盤中再升抵29.838元，29.8元大關仍待外資匯入點火，上周外資在台股仍是賣超，本周新台幣要攻克29.8元，外資買超台股的匯入款是關鍵。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，總體需求回升的速度將是台股突破萬一關卡的關鍵，隨著歐美各國陸續於五月逐漸解除封城，經濟活動有望逐漸回復。未來各國解除封城後，經濟活動以及需求回升速度才是影響基本面的關鍵。另一方面，值得關注的是，肺炎疫情是否讓加大美中貿易的衝突與矛盾，還是會持續去年下半年以來的去年下半年以來協商，是總體面另一個重要因子。

在資金面，廖哲宏表示，過去一周外資累積賣超台股約670億元，但台股指數並未因而出現大幅下滑，反而部分個股出現不錯的表現；整體而言，內資動能相對活躍，融資水位也小幅回升至1100億元附近。在歐美央行持續採取低利率的政策下，資金面無需太悲觀看待。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，全球疫情漸趨和，市場對於歐美經濟逐步解封後的經濟復甦抱持相對正面樂觀態度，加上政策面做多、充沛資金推波助瀾，讓行情跑在基本面前，此情勢也有望支撐5月行情。

(時報資訊)