日本將在本財年度追加第二份預算，目的為對抗疫情的衝擊而籌措新資金。

根據日經新聞報導，新計劃的措施包括幫助無法支付租金的企業、無兼職工作狀態的學生，為營收滑落的企業提供補助。

日本緊急狀態延長至5月底，經濟處於衰退趨勢，以及全球需求的萎縮，日本該項新計畫旨在緩解疫情衝擊，預計在日本議會本會期，即下個月17日或之前通過該追加預算案。日本在上個月已編制一項1.1萬美元的經濟刺激方案。

(時報資訊)