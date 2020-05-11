《國際經濟》對抗疫情衝擊 日本擬制定第二份追加預算案 10:342020/05/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本將在本財年度追加第二份預算，目的為對抗疫情的衝擊而籌措新資金。 根據日經新聞報導，新計劃的措施包括幫助無法支付租金的企業、無兼職工作狀態的學生，為營收滑落的企業提供補助。 日本緊急狀態延長至5月底，經濟處於衰退趨勢，以及全球需求的萎縮，日本該項新計畫旨在緩解疫情衝擊，預計在日本議會本會期，即下個月17日或之前通過該追加預算案。日本在上個月已編制一項1.1萬美元的經濟刺激方案。 (時報資訊) #全球 #對抗疫情 #追加預算案 #第二份 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 日韓交惡 連防疫支援都不屑 04:102020/05/07 國際大事 逆全球化成不了氣候 04:102020/05/07 時論廣場 全球經濟可望解封 多重資產穩中求勝 17:042020/05/07 財經 違反經濟規則 全球化終結是謬論 04:102020/05/08 話題觀察 全球人壽暖心電影 向媽咪傳愛 04:102020/05/08 產業特刊 匯豐預期全球經濟呈現U型復甦 22:172020/05/09 財經 日本的口罩經濟學 04:102020/05/10 專題周報 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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