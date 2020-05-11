鴻海(2317)走強，和椿(6215)、興能高(6558)漲停，加上東科-KY(5225)、美隆電(2477)、淳安(6283)等小兵助陣，其他電子股氣勢高漲，類股指數漲幅超過2%，成為台股早盤的領頭羊。

鴻海法說會拍板本週五(15日)開跑，由於先前法說會鴻海董事長劉揚偉已釋出「二絕三窮」的風向球，並強調在揮別首季淡季後，第二季可望受惠訂單遞延效應，拉抬營收，讓今年上半年業績有機會跟去年同期比美，外界期待報佳音，股價自74元向上拉升，今日盤中來到78.8元的波段新高，漲幅達3.41％。

興能高笑擁遠距需求題材，訂單能見度看到6月，股價在42元高檔震盪休息近2週，今早量能增溫，推動股價向上突破，一度觸及漲停板49.05元，創波段高點。淳安4月營收月增率近43%、年增20.31%，業績助陣，開盤勁揚漲幅逾5%，也是激勵其他電子股攻高的大功臣。

他電股表現強勢，個股普漲，和椿、興能高一度漲停，東科-KY、淳安也有半根漲停板的優秀表現，美隆電、光群雷(2461)、盟立(2464)、鴻海大漲3%，成為領漲的強勢個股，眾星雲集下，類股指數走高逾2%，位居排行榜前列。

(時報資訊)