尖點(8021)第1季每股盈餘為0.15元，尖點管理中心總經理林若萍表示，第2季短期需求大致平穩，若依鑽針及鑽孔的稼動率來看，第2季可望季增高個位數、甚至雙位數，不過歐系外資中立看待尖點，目標價為22.5元。

新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，尖點第1季合併營收為5億9800萬元，季減25.8%，年減8.8%，營業毛利為1.49億元，年減2.61%，合併毛利率為25.05%，季減5.8個百分點，年增1.7個百分點，營業利益為4000萬元，季減56.3%，較去年同期增加94%，業外部份則有認列約1100萬元減損損失，歸屬於母公司稅後盈餘為2100萬元，較去年第4季3300萬元減少34.8%，較去年同期3100萬元減少30.6%，單季每股盈餘為0.15元。

尖點4月合併營收為2億3516萬4000元，較上月增加2.7%，較去年同月減少6.4%；累計前4月合併營收為8億3301萬5000元，較去年同期減少8.1%。

林若萍表示，鑽針及鑽孔稼動率從3月分別回升到85%以上及70%，第2季大致維持相同的稼動率，訂單未見到太多提升或下滑，若依鑽針及鑽孔稼動率來看，第2季可望季增高個位數、甚至雙位數成長。

歐系外資發布最新報告指出，雖然今年下半年需求不確定性增加，但5G將繼續推動對更高層數產品的需求，儘管考慮尖點營運優化，將尖點20年到21年每股盈餘提高了6%到7%，且現金股息收益率為6%，不過因未看到更多機會，維持「中立」評等，目標價22.5元。

(時報資訊)