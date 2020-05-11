廣華-KY(1338)第1季受到新冠肺炎病毒疫情，導致汽車產業短期出現供給與需求真空情形，單季合併營收為10.63億元，稅後歸屬於母公司淨損為0.13億元，創下掛牌以來首次單季虧損，每股虧損0.16元。

廣華-KY指出，因肺炎疫情導致部分新車款訂單遞延，也認列相關停工損失，致使整體營收下滑且出現虧損現象。大陸乘聯會公布最新4月乘用車市場零售表現較3月的年減率幅度明顯縮小，加上日系三大車廠4月在大陸新車銷量表現也較上月回暖，可見在政府祭出多項購車補貼政策，大陸新車市場疫情後有所增溫。

該公司4月合併營收為3.79億元，月增0.56％，年減37.67％，累計前4月合併營收14.38億元，年減37.86％。由於歐美地區因應防疫措施停工，短期影響廣華-KY北美及墨西哥出貨。

目前歐美主要客戶計畫於5月18日復工，且廣華-KY目前最主要生產基地東莞廠稼動率已達8成以上，5月之後營收有望持續回升。

(時報資訊)