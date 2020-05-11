尋找雲豹有撇步！台北市立動物園雲豹的戶外活動場植物茂密，遊客經常找不到「Suki」究竟「躲」在那裡，即便仔細觀察幾個牠在白天休息時，較常選擇的特定位置。保育員為豐富化「Suki」的行為，加碼於下午4點前後，將當日特餐垂掛在空中，讓民眾有機會看到雲豹飛撲食物的畫面，也讓雲豹展現野性的一面。

下次在離開動物園前，不妨到雲豹的戶外活動場前，和「Suki」一起共進晚餐。（台北市立動物園提供）

雲豹「Suki」105年底從德國烏帕塔（DER GRÜNE ZOO WUPPERTAL）動物園來到台北，個性謹慎小心、行動隱秘，通常在晨昏及晚間才會活動。在戶外活動場前找不到雲豹的民眾，或許以為夜行性的雲豹，應該在隱蔽的灌木叢裡休息，其實依照雲豹的習性，牠們更喜歡在可以掌控四周狀態的置高點停留，因此動物園也在活動場布置許多樹幹連接向上延伸的空中廊道，讓「Suki」有更多的活動空間。

活動場布置許多樹幹連接向上延伸的空中廊道，讓「Suki」有更多的活動空間。（台北市立動物園提供）

「Suki」和保育員已經有很好的默契，保育員上班第一件事，就是先透過監視器觀察「Suki」的位置，而原本在室內休息的「Suki」，總是在聽到保育員開門聲音的同時，迅速從室內移動到戶外活動場，與保育員保持安全的社交距離。由於雲豹是夜行、樹棲的動物，白天通常在戶外活動場頂部加裝的空中廊道上曬太陽，只有在下雨或紫外線太強時，才會移動到仿岩上或是室內欄舍休息。

雲豹「Suki」個性謹慎小心、行動隱秘。（台北市立動物園提供）

動物園內的食肉動物一天吃一餐，保育員在黃昏(15:30-16:00)送上當日特餐，多樣化的食物包括牛腱丁、雞肉、鹿腿肉、天竺鼠、牛腱肉、豬大骨、羊排等，透過不同擺放方式及位置，除了提供雲豹充足的營養，也可以豐富牠們的行為。下次在離開動物園前，不妨到雲豹的戶外活動場前，和「Suki」一起共進晚餐。

雲豹白天通常在仿岩上休息。（台北市立動物園提供）

由於棲地消失、獵物豐富度下降與非法盜獵等因素，雲豹在野外的數量持續下降，世界自然保育聯盟紅皮書（IUCN）將雲豹列為易危物種（Vulnerable），而台灣的雲豹已於2014年宣布在野外滅絕。

雲豹的戶外活動場植物茂密，遊客經常找不到「Suki」究竟「躲」在那裡。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)