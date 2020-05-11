因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為適用對象為沒有勞、軍、公、教、農保等各種保險的民眾，實際收入情況是否符合補助門檻難以查核，引發地方審理時的困難，為此行政院長蘇貞昌表示「中央審核，地方免責」，新北市便一口氣將9千多件案件送交中央，請中央確認，卻又被衛福部質疑，今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，在國民黨立委蔣萬安追問是否蘇貞昌講錯話之下，衛福部次長何啟功坦言蘇貞昌沒有把話講清楚。

蔣萬安詢問，紓困到底是中央還是地方審？何啟功表示由地方先審，有疑義再給中央。蔣萬安進一步問「中央審核，地方免責」到底是誰說的？何啟功回稱是行政院長蘇貞昌說的，蔣萬安追問那難道蘇貞昌講錯了嗎？何啟功坦言蘇貞昌可能沒有把話講清楚，蔣萬安不禁挖苦的表示，蘇貞昌為紓困之亂出來道歉了，結果講的話還是沒有講清楚。不過何啟功表示中央是做最後的審核。

蔣萬安再詢問，紓困需要看民眾的收入與存款，但民眾財稅資料地方公務人員有辦法查嗎？何啟功表示政府只掌握108年的，如果108年的金額已經不多，今年狀況會更糟，就直接給予。但蔣萬安質疑政府制訂的標準是看民眾今年1到4月的收入與存款情況，政府卻沒有相關的最新數字，那地方政府怎麼查？衛福部說簽切結，第一線工作人員，明知民眾無法給予完整資料，讓民眾簽了切結後就給予一萬元，事後是否免責？何啟功表示有問題就事後追回。

蔣萬安不滿的表示，到底誰審，中央政府推來推去，如今基層公務員看到次長的答覆都會滿肚子火，標準是中央在訂，地方不知道，衛福部有和地方開過會議討論如何發放嗎？如果溝通的好，地方公務員還會怨聲載道嗎？

(中時 )