國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院，每年提供中山學士後醫學系三、四年級足額實習醫學生，前往高榮臨床實作學習，共同培育關懷社會、兼具人文與科技素養的公費醫學生。

中山大學校長鄭英耀11日強調，全民防疫逾百日，中山與高榮未來也將聯手抗疫，若大規模傳染病發生時，可協助提供高屏澎東第一線醫療人力與最新醫學科研技術，守護民眾健康。

中山大學除於109學年度新設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，更積極申設籌備「學士後醫學系」；高雄榮民總醫院以卓越的醫療資源，包括醫學研究儀器、研究設施、生物性材料、生物組織庫、圖書資源、資訊設備、聯結臨床資料及動物中心等與中山攜手，齊力提升醫學教育品質。

鄭英耀表示，今後兩造將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為「培育全人照護公費醫學生的重鎮」。

針對全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，鄭英耀強調，醫護人員每天巡房4到6次，承受醫院內感染風險，保存他們的戰力無疑是防疫關鍵。中山大學電機系團隊打造全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可24小時「隔空」遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫，協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染的可能性。

此外，「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可針對類似武漢肺炎的新型冠狀病毒患者，進行快速篩檢。全亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」則投入PM2.5預防醫學和氣膠生醫研究，探討新型冠狀病毒透過PM2.5傳播，所誘發的病症如肺部、呼吸道及心血管疾病等成因與解方。

高榮院長林曜祥表示，高榮是南部唯一的公立醫學中心，支持引導國家醫療政策，從榮民醫療照護、醫養合一到傳染病防治、急救災難醫療、分級醫療、長照A+BC服務等，不遺餘力，已連續多年榮獲高齡醫學典範獎，並致力精進醫療品質、提供友善醫療服務、創新醫療技術及優化醫療教學服務。期待雙方合作後，協助解決原住民、離島及偏鄉醫師不足的現況。

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