高雄巿政府11日宣布，為降低紓困民眾的不安，將加開說明會及發動紓困專車到人多的地方跟民眾說明。巿長韓國瑜表示，這幾天民眾的情緒甚至非常的不爽，覺得政府怎麼這樣做事，向中央喊話，直接排富發放、簡化流程。

韓國瑜說，從5月6日到現在5天，民眾的情緒非常不安，甚至非常不爽、不愉快。他也發現到，民眾申請時，3分之1大概有核准機會，3分之2可能未必有資格，政府原意是幫助困難，結果造成民眾反彈，這實在是值得檢討。

「連紓困解釋專車都發動了」，韓國瑜說，總結這幾天之後，高雄巿政府已經做一些修正，像出動紓困專車到人多地方跟民眾報告。可以想像，這是多麼困窘、多麼無奈。按照道理，不應該有這樣的結果，應該民眾了然於胸。

此外，由於議員、里長接到許多詢問電話，高巿府也在原巿區跟原縣區辦2場說明會，做一次性說明。韓國瑜說，像這些如果中央政府早先規畫好，就不會顯得凌亂，民眾也不會覺得申請起來困難重重，像被刁難或大小眼。

他也提到，這次紓困還有一個弊端，就是中央紓困公文還沒有下去，媒體就已提前曝光，媒體曝光之後，基層公務員無所適從，大量民眾湧入區公所。但中央本身就有大數據，直接可以排富發放，基層的工作壓力也相對減輕。

高巿府社會局表示，截至8日，已收件8977件，發放258件，金額471萬。韓國瑜說，大家將心比心，來申請的人發現自己不符合資格，心裡面是不愉快的。所以這次行政院的紓困方案顯得非常的混亂，希望可以重新調整腳步。

(中時 )