【現場直播】520總統就職倒數計時 總統府發言人說明細節

第十五任總統暨副總統就職典禮進入倒數，總統府發言人丁允恭今天說明相關細節，基於防疫，此次正副總統就職僅接受駐台使節祝賀並邀防疫國家隊參與，未邀各國外賓也不辦國宴，改致贈農特產品禮盒取代。主視覺則會注入玉山和國旗飄揚等元素，象徵國家的自信。

總統府今天召開記者會說明就職典禮相關細節，丁允恭表示，520當天上午9點總統副總統將在總統進行宣誓，隨後移師台北賓館，預計10點發表就職演說並接見駐台使節，今年就職典禮基於防疫，未邀請各國外賓來台，各國改以拍攝影片方式祝賀。

就職典禮當天交通管制圖

就職典禮流程

各項接見等活動也將限制一定的規模，參與的除各國駐台使節外，也將邀防疫國家隊等人員共同參與，人數限制在200人左右。今年典禮也取消往年的國宴活動，改以致贈農特產品禮盒，由於今年花卉等農民及餐飲業大受衝擊，禮盒將以相關產品為主。

過去每逢就職典禮，民間團體會購買及刊登報刊廣告祝賀，丁允恭表示，今年基於撙節資源，希望民間團體這部分能縮減，改照顧勞工和促進週邊消費。

在主視覺方面，文化總會表示，將涵蓋幾項元素，其中在「民主光榮」部分，以玉山為主視覺，代表台灣精神，「世代共榮」以手攜手的意象象徵彼此相挺，「人民偉大」以很多耳朵為意象，展現溝通的公開透明，不受謠言影響，「世界同行」則以國旗飄揚來象徵自信。這些元素也都會展現在相關的邀請函和布置上。

(中時 )