期待蘋果(Apple Inc.)下半年即將發表的新 iPhone 嗎？雖然因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，業界傳聞蘋果頗有可能延後發表新機，但是相關傳聞仍舊止不住。知名 YouTuber 再度分享了對 iPhone 12 Pro(暫定名稱)系列的預測，其中關於相機還有螢幕更新率的看法，令人感到興奮！

EXCLUSIVE iPhone 12 Pro Leaks! 120Hz CONFIRMED

在先前預測 iPhone 12 Pro 系列可能有全新的海軍藍顏色，此外主相機畫素、電量都有望全升級後，YouTube EverythingApplePro 頻道發表的最新影片指出，iPhone 12 Pro 系列，也就是 4 款新 iPhone 中的高階 6.1 吋、6.7 吋螢幕的款式，預計將支援 120Hz 螢幕更新率。而且可能採用 iPad Pro 之中的 ProMotion 自動適應更新率技術，可根據需要自動在 60Hz~120Hz 之間動態切換。

而為了要適應更高的螢幕更新率，還有支援 5G 的特性，新 iPhone 配備更大的電池是勢在必行。該影片再度指出螢幕最大的 6.7 吋新款 iPhone 預計電池電量為 4400 mAh。若成真將是蘋果有史以來最大電量的機種。作為參考，在此之前電量最高的 iPhone 是 iPhone 11 Pro Max ，電量 3969 mAh。

在新冠肺炎疫情影響下，蘋果會否改進當前 Face ID 臉部辨識的技術，在配戴口罩下能夠有更好的解鎖效率，或者是導入螢幕下指紋解鎖技術，是今年新 iPhone 被關注的焦點之一。對此，EverythingApplePro 頻道認為 Face ID 相關元件(TrueDepth相機系統)尺寸變小，因此螢幕頂端佔據的「瀏海」區域也有望縮小。此外，Face ID 預計將支援更寬的視角，讓使用者解鎖的角度(臉部與手機之間的角度範圍)能夠更大。

主攝影鏡頭部分，長焦鏡頭支援的光學變焦預計從 2 倍升級到 3 倍，能夠在不降低相片品質的前提下，拍到更遠的景物。除此之外，iPhone 12 Pro 系列在低光源環境下的拍攝效果也有望提升，並且升級防手震的性能。在增加光學雷達掃描儀(LiDAR)的預測下，主鏡頭的自動對焦預計也將更快速，更準確。在此之前，該頻道預測過 iPhone 12 Pro 主相機預計升級到 6400 萬畫素(目前是 1200 萬畫素)，並且三顆鏡頭都有望支援夜間模式(目前 iPhone 11 Pro 系列中，只有主鏡頭、長焦鏡頭支援，超廣角鏡頭並不支援)。

包含蘋果知名分析師─天風國際分析師郭明錤、摩根大通(JPMorgan)、美國銀行等，都曾經預測 iPhone 12 系列受到疫情影響可能延後發表，或者分兩波推出。今年果粉們在何時才能親自入手新機，一償宿願，以目前時間點來看，仍充滿諸多變數。

(科技)