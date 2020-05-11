台灣民眾黨發言人楊寶楨今日發布聲明表示，既然民進黨立委蔡易餘日前提出兩岸人民關係條例修法，希望執政黨不要打假球，請將從憲法以降的所有法條，涉及「國家統一」字眼，全部修改。也請盡速召開修憲委員會協商討論，蔡總統在520就職時也請清楚表態。

蔡易餘上周五於立法院院會提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」，將第1條「國家統一前」修正為「因應國家發展」，26條之1及第63條的「國家統一」修正為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。

楊寶楨指出，如果執政黨真的要達成目標，那就請把《入出國及移民法施行細則》、《在臺公司大陸地區股東股權行使條例》等等，所有涉及到「國家統一」的法條一併修改。

楊寶楨說，有關先前討論的護照更名、華航更名等議題，也請執政黨不要再拖，不要玩兩手策略，既然碰觸相關議題，就負責任提出解方，不要辜負支持者的期待，趕快處理。請立法院長游錫堃盡快成立修憲委員會，也期待蔡英文總統520就職演說時能夠表態，說個明白。

(中時 )