新冠肺炎疫情肆虐全球，「台灣印度人工智慧科技創新研究中心」促成產官學合作，以中正大學所研發的 「智慧防疫系統」為基礎，將自動體溫感測、人臉辨識及接觸史社群分析等人工智慧技術，落實於校園實施，有效追蹤控管校內人員的安全。

科技部推展各項新南向計畫措施，補助國內大專院校赴新南向目標國和當地機構共同設置「科學研究與技術創新中心」，自2017年至今，已經在南亞和東南亞9國設立12個海外科研中心。國立中正大學在2018年接受補助於印度與印度理工學院羅巴爾共同創建「台灣印度人工智慧科技創新研究中心」。

中正大學所研發的 「智慧防疫系統」具有三大特色，包含自動體溫感測、人臉辨識及接觸史社群分析，而系統技術基礎即源自台灣與印度師生共同研發的最新人工智慧(AI)技術。

自動體溫感測技術，除了採用最新的熱感應相機外，也優化了量測體溫軟體系統的準確性，不僅可以減少校內每一個點協助量測的人力，更確保了政府所規定的社交距離。

人臉辨識系統則針對了東方面孔進行深度神經網路優化，加上中正大學師生共同優化軟體處理方式，從而克服因人數眾多導致效能緩慢的問題，有效提高人臉辨識的準確率至90％以上。此系統特色包含高辨識率、高效能，由於資料庫不上網，改用終端人工智慧的技術 (Edge AI Technology)，更具有高隱私特色。

彙整體溫與人員在各體溫量測站的資訊，「智慧防疫系統」即針對相關人員的接觸史進行社群分析，得以快速並精準地瞭解人員間的接觸歷程；而本系統的優點是區域人員即使沒有帶手機，也能有效記錄其位置與接觸史。

科技部表示，「智慧防疫系統」已為台灣與印度跨國學術合作建立了良好的合作契機，且確實造福臺印兩校師生與相關人員，盼望未來雙邊合作能擴及更多層面，例如公共場域的防疫安全控管等民生重大議題。

(中時 )