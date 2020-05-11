新冠肺炎疫情延燒，各國祭出封鎖令，重創全球航空業，最新，拉丁美洲第二大航空公司，哥倫比亞航空控股(Avianca Holdings)因未能滿足保證金支付期限，已在10日向美國法院申請破產保護。

哥倫比亞航空公司是拉丁美洲的第二大航空公司，也是全球歷史第2悠久的航空公司。受到疫情衝擊，客運業務從3月來就已經暫停；在這期間，其2萬名員工中的大多數人，也已被放無薪假。

據路透社報導，哥倫比亞航空公司執行長Anko van der Werff在新聞稿中表示，「公司正面臨百年來的最大危機」。

外媒提到，因為疫情，該公司收入已經大減8成以上，並持續在高昂的固定成本上掙扎。若哥倫比亞航空公司未擺脫破產窘境，那將成為疫情之下，首批破產的大型航空公司之一。

根據國際航空運輸協會數據顯示，此波疫情沉重打擊航空業，全球航空旅遊已減少9成，拉丁美洲的航空公司今年收入將損失150億美元，為歷史最慘重跌幅。

(中時電子報)