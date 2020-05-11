同業競爭引口角 知名佛具店玻璃遭擊裂 10:492020/05/11 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市三民區天祥一路11日晚上9點50分，某知名泰國佛具店家疑似因為與同業競爭關係發生口角遭到槍擊。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區天祥一路11日晚上9點50分，某知名泰國佛具店家疑似因為與同業競爭關係發生口角遭到槍擊。店門口玻璃破裂成蜘蛛網狀，幸無人傷。警方獲報到場後，犯嫌已離開，經過連夜排查，已鎖定涉案人車，正積極查緝嫌犯到案。 鼎金派出所所長黃慶煌表示，警方到場了解後發現，店家的玻璃並無貫穿，僅有裂痕，現場也未尋獲彈殼、彈頭、彈孔，所以初步排除遭到槍擊，從玻璃損壞程度來看，研判是遭硬物以低速動能打擊所致，不排除是犯嫌使用瓦斯槍、彈弓犯案。 (中時 ) #高雄 #三民區 #泰國佛具店 #玻璃 #佛具 #店家 #槍擊 #泰國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央紓困不足 鄭照新：高市府願善後 17:362020/05/07 政治 罷韓投開票所僅剩三民區缺8所 19:472020/05/07 政治 迎戰紓困之亂 高市府祭分流制 04:102020/05/08 地方新聞 罷韓會成功？韓黑揭「要命關鍵」嘆：沒這麼樂觀 07:532020/05/08 政治 李進勇不用剁頭了！罷韓1823投票所完成洽借 15:542020/05/08 政治 王金平為何出手救韓 李明賢揭幕後原因 15:442020/05/08 政治 韓秀廚藝操灰搭 陳鴻上菜神救援 00:482020/05/09 高雄屏東澎 罷韓多半不會過！網揭高雄人真實想法..意外比陳菊好？ 13:192020/05/09 政治 東森購物響應「台北店家到你家」 王令麟聯手市府助商家轉型 22:412020/05/09 財經 罷韓成功會不會參選？蔡壁如：應該不會 12:412020/05/10 政治 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 紀德艦男女士官兵激戰 女士官遭元配提告判賠淪加油工 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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