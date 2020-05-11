高雄市三民區天祥一路11日晚上9點50分，某知名泰國佛具店家疑似因為與同業競爭關係發生口角遭到槍擊。店門口玻璃破裂成蜘蛛網狀，幸無人傷。警方獲報到場後，犯嫌已離開，經過連夜排查，已鎖定涉案人車，正積極查緝嫌犯到案。

鼎金派出所所長黃慶煌表示，警方到場了解後發現，店家的玻璃並無貫穿，僅有裂痕，現場也未尋獲彈殼、彈頭、彈孔，所以初步排除遭到槍擊，從玻璃損壞程度來看，研判是遭硬物以低速動能打擊所致，不排除是犯嫌使用瓦斯槍、彈弓犯案。

(中時 )