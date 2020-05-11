澳洲廣播公司（ABC）10日轉述消息人士的說法稱，大陸可能會對從澳洲進口的大麥徵收反傾銷和反補貼稅，「中國在激烈的外交爭吵中開出第一槍」。儘管此消息尚未獲得官方證實，但澳洲貿易部長伯明翰10日仍發表聲明表示關切並稱，將捍衛澳洲大麥生產者的利益。

據了解，大陸商務部對澳洲大麥的反傾銷和反補貼調查已進行1年多，近期將結束，但因為這一消息正值澳洲近日附和美國、鼓動對新冠疫情進行所謂「國際獨立調查」引發陸方不滿之際，一些澳洲人士和媒體紛紛對此進行政治化解讀。

ABC在9日宣稱，澳洲政府消息人士認為，針對反傾銷和反補貼的調查可能被用作大陸徵收關稅的掩護，以報復澳洲推動新冠疫情的獨立調查。

澳幾個主要穀物生產商在10日的聲明中也說，據他們了解，陸方將對從澳洲進口的大麥徵收高達73.6％的反傾銷稅和6.9％的反補貼稅；路透則報導，澳洲的穀物生產商是從大陸商務部獲得這些訊息的，但該消息尚未獲得陸方證實。

大麥是澳洲向大陸出口的3大農產品之一，以往澳洲每年出口的大麥至少有一半是銷往大陸。據統計，2018年該項貿易額達15億澳元，2019年由於乾旱下降至6億澳元；另外，據大陸商務部的公告，2018年11月和12月，應大陸國際商會申請，商務部分別決定對澳洲的進口大麥展開反傾銷和反補貼調查，兩項調查在1年後均被延期6個月，截止日期分別為今年5月19日和6月21日。

澳洲穀物生產商協會主席魏德曼10日對媒體表示，他對陸方的決定「感到意外」，他並稱，這將是對澳洲的重大打擊，根據當前大麥的市場價格，這些關稅將終止兩國之間的大麥貿易。

儘管離陸方的最終決定還有8日，澳洲貿易部迅速對這一報導做出了反應。伯明翰10日在聲明中表示，澳洲尊重大陸對澳洲的反傾銷案件進行調查，但他認為，對澳洲大麥徵收反傾銷稅是「不正當的」，澳政府已經在與穀物生產行業合作，對大陸的反傾銷調查提出最強有力的反對證據，並將在大陸政府做出最終決定之前，尋求一個滿意的解決方案。

澳洲《時代報》報導，西澳洲農業部長麥克蒂爾南10日也表示，西澳洲政府將就這一問題直接向大陸領事館展開遊說，當地農民剛剛開始播種今年的作物，但是該州的優質大麥很難找到其他的市場。該州向大陸出口了88％的大麥。

儘管陸方的反傾銷調查純粹是法律行為，澳洲也擁有上訴的權力，但西方媒體仍然有意將這一議題政治化，將此描繪為「中國對澳推動新冠疫情國際調查的報復」。路透社、ABC、《澳大利亞人報》10日均提到，大陸駐澳洲大使上月曾說過，如果大陸、澳洲關係惡化，大陸消費者可能會抵制澳洲的牛肉、紅酒等產品。

(旺報 )