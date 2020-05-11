達能（3686）公佈4月營收為649萬元，較前月營收減少27.46％。4月份由於新冠肺炎疫情仍全球蔓延，全球主要市場之各項防疫及限制活動措施，嚴重妨礙產品運送與系統施工，然而因中國廠商開工率逐漸回復至正常水準，因此太陽能產業各環節庫存逐步攀高。由於庫存壓力增加，太陽能產品現貨價格於4月份急遽下滑，其中尤以太陽能晶片及矽料跌價最為嚴重；同時多數廠商在維持現金水位壓力下，減少採購行為，因此造成交易清淡，甚至有行無市的狀況。

雖然目前歐美各國疫情陸續有放緩跡象，並計畫於5月初逐步放寬商業活動，然而太陽能產業各環節庫存攀高的現象短期內將難以消化並回復至正常水準；即使中國因630前有一波搶裝潮，但在全球各國尚未復甦的狀態下，預期第二季太陽能產品價格將難以有上漲機會。至於下半年是否有機會恢復全球光伏產業應有的動能，目前仍待持續觀察與追蹤。

達能科技目前雖仍以減少營運現金流失為短期營運目標，本業營運規模因虧損控制而持續縮減。此波疫情的影響雖仍可承受，但積極處理資產，以利活化成現金資產，仍然是發展新事業轉型最重要的工作。積極尋求與創新技術業者合作，開發具發展潛力之新技術，設法扭轉困境之挑戰，是目前經營團隊重要課題。

(工商 )