疫起宅在家，影音不打烊，駿熠集團也推出「智慧雲音響」來響應順時中計畫，新品發表會預定今（11）日登場，主打就算是人宅在家，K 歌、追劇、投資訊息一樣也不會少。

因應宅經濟崛起，駿熠集團也搭上宅經濟特快車，呼應順時中計畫，駿熠集團也與投顧資訊、音樂、網路電視、影片、卡拉 OK業者整合，推出音響+機上盒二合一的「智慧雲音響」產品，新品發表會預定於今日下午二時舉行。

據悉下午的記者會與會者除駿熠集團營運長李賢文、駿熠集團副董事長衛純菁外，也將邀請策略聯盟廠商包括台灣之星電信新創服務經營處長馬愛嵐、LiTV副總經理李健鵬、美華影音董事長林嘉愷、萬寶集團總裁朱成志等來共 襄盛舉。

駿熠指出，此次推出的「智慧雲音響」主要是針對一般家庭的需求，再整合投顧資訊、音樂、網路電視、影片、卡拉 OK等供應商合作，讓客戶可以自行選擇並在家享受網路環境改變帶來的影音效果，同時支援4K以上畫質及5.1 杜比環繞音效的雲音響可以提升家庭環境為劇院等級並享受如 KTV 包廂一般的K歌環境。

著眼於新冠肺炎疫情尚未全數消退，社交距離與娛樂環境的限縮仍有其必要性，據此駿熠特別於5月份與台灣之星電信合作，推出母親節加值活動，提供所有台灣之星電信加值服務申裝用戶申裝免費體驗雲音響30天的機會。

(工商 )