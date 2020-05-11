美國4月失業率急升至14.7％，但已好過市場預期，刺激道指8日收盤急升455點。港股11日早曾急升逾五百點，一舉漲破50日線（約24,213點）阻力，滬指亦收復2,900關。

恒指高開240點報24,470，突破50日線及補回5月初之下跌缺口，升幅隨即擴大，暫時見最多升536點，高見24766。截至10時24分，恒指升479.88點報24,710.05點。

個股表現，騰訊一度升2.7％，阿里巴巴升3％，小米升5.4％，舜宇升6.5％。

上證指數開盤報2,901點，升6點或0.22％，現報2,903.29點，漲7.94點或0.27％。深成指開市報11053點，升52點或0.47%；現報11,028.09點，漲26.51點或0.24％。

各類股普遍上漲，半新股漲逾4％；水泥、煤炭、化工、房地產、電力、金融、鋼鐵、石油股靠穩；有色金屬股偏軟。

(工商 )