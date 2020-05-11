YouTuber百萬訂閱網紅滴妹，跟隨哥哥腳步創業開店。10日滴妹籌備一年、投入上百萬的飲料店「再睡五分鐘」於台北車站正式開幕。有忠實粉絲凌晨5點半就到場排隊，滴妹也親自現身和大家打招呼。當天還因為人潮過多，備料全部用光，提前6小時打烊。

網紅滴妹前陣子曾PO出將開飲料店的影片，由於露出時間選在愚人節，不少粉絲都以為是開玩笑。沒想到滴妹的飲料店「再睡五分鐘」卻在5月10日正式在台北車站開幕。當天排隊人龍從店門排到街上十分熱鬧，而滴妹本人也在早上11點到場和粉絲打招呼進行互動。

（圖／napteazzz IG）

此外，滴妹也將開店籌備過程PO在自己的頻道上，表示這間店花了自己一年時間準備，包括飲料甜度、產品取名、備料等都親自參與。開幕當天也因為人潮超出預期，緊急發放號碼牌，有粉絲表示自己為了一杯飲料排了5個小時；還有另一名粉絲說自己早上5點半就到場排隊，卻有人比自己更早到，足見滴妹人氣之高。

對於飲料店在開幕第一天就交出漂亮的成績單，滴妹表示感謝每位到場支持的人。另外，滴妹也請大家包涵因人潮超出預期導致服務不周的缺失，未來將會視人數決定是否發放號碼牌，以減少大家排隊等待的時間。

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(中時電子報)