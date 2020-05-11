在最新一集的「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」當中，喬丹重提自己為何會在1993年首度宣告退役，儘管當時謠傳喬丹是因賭博問題選擇離開，事實上喬丹卻因遭逢父親突然過世之痛，才會選擇暫時離開籃球場，「我只是需要休息！」

回顧1993年NBA總冠軍賽，喬丹帶領公牛擊退太陽完成首次3連霸，卻在封王沒多久，遭遇父親遭人槍殺身亡事件，頓時讓這名籃球之神決定暫時拋開籃球事業選擇退役，接著選了打棒球當作他人生的下一挑戰，也震驚了全世界。

「我並非因為有人把我踢出這個聯盟或禁賽我1年半時間才會宣布退休，」喬丹在最新一集的「最後一舞」當中親口坦承，「那絕對不是事實，我只是需要休息！我的父親才剛過世，所以我才選擇退休，也不太想回到籃球場上打球了。」

只是喬丹的棒球生涯並未維持太久，他在1994-95年球季期間宣告復出，打了17場例行賽，場均26.9分，卻在季後賽次輪遭到「俠客」歐尼爾、「一分錢」哈德威領軍的魔術淘汰出局，儘管喬丹在那個系列戰場均31分，卻共出現24失誤。

但在1995年夏天，喬丹仍然沉迷在賭博之中，卻花上更多時間訓練與專注於個人生涯第4冠，隨後更跟皮朋、羅德曼、科爾等人攜手完成公牛第2次3連霸，接著才宣告生涯第2次退休，繼續創造他籃球生涯的不朽神話！

(中時 )