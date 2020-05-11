4月8日一位酒店女公關確診新冠肺炎後，中央政府馬上要求全台酒店、舞廳停業，如今連續28天台灣未新增本土確診病例，衛福部長陳時中表示，酒店、舞廳是否解禁交由地方政府決定。對此今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，國民黨立委吳斯懷質疑中央政府如今推給地方的作法是雙重標準。

吳斯懷表示，如今對於酒店舞廳復工，中央政府要求地方自己決定，但當初停工是中央決定全面停止，是否雙重標準， 讓人感覺如今是地方決定地方要來負責？對此衛福部次長何啟功舉例，如果某個縣市若剛好有疫情發生，當下會決定哪些店停業，之後要怎樣恢復，地方會行文給中央並說明配套，其實中央與地方不會因此推責任不承擔，重點是早點讓經濟恢復，但又不增加風險。吳斯懷表示，他同意開放保有若干彈性，但中央政府要給予地方政府更明確的權限法規，否則地方無所適從。

民進黨立委莊競程則問到，如今放寬到管制底是中央決定還是地方可以自己決定？最近因為疫情學校限制民眾不能進入運動，如今若開放由誰決定？何啟功回稱，中央制定指引或原則，地方因地制宜，不見得都能適用，地方做出自己的計畫後報上來給中央，一起努力早點讓民眾生活變正常。

(中時 )