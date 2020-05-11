喬山(1736)第一季合併營收55.3億元，年成長3.7%；首季虧損台幣2.3億元，每股虧損0.83元。喬山表示，首季毛利率為47.1%，較去年同期下降2.4%，主因毛利較高的商用產品在第一季占比下降，產品組合較不利。另外，第一季認列匯損約台幣9000萬元，致首季稅後虧損2.3億元。

新冠疫情導致部分連鎖健身房宣告破產，不過，法人預期平價健身房仍將憑藉其較佳的財務狀況及穩健的現流而持續提高滲透率。美國最大的平價健身房者Planet本周法說指出，其會員取消數有限，並預期受壓抑的需求將於封城令解除後浮現。法人指出，喬山結構性成長題材無虞，今年獲利表現雖然將呈衰退，但明年獲利可望大幅成長。

喬山4月合併營收16.6億元，年減10%。自新冠肺炎疫情爆發以來，健身房配合當地政府防疫政策，暫時關閉，以維護會員及員工健康。原先的展店或機台汰舊換新計畫因此往後推遲，影響4月商用器材營收表現。

(時報資訊)