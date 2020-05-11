日前一名壯男因為在SPA池用水柱沖脖子按摩紓壓，導致左邊脊椎動脈剝離，腦中風送醫。醫師吳宇軒指出，後頸為人的脊椎動脈，一旦被spa池強力水柱衝擊、頸部按摩位置太用力、車禍外力撞擊，容易造成脊椎動脈剝離，形成血栓，導致腦中風。

《早安健康》報導，神經內科吳宇軒醫師表示，這名37歲的年輕男子，有固定游泳的習慣，某天游泳結束後照舊到spa池用水柱沖脖子按摩紓壓，回家後脖子痠痛，接著右側手腳無力、講話變得不清楚，家人嚇壞趕緊送往醫院求助。從頭部電腦斷層及腦斷層血管攝影中發現，男子的左邊脊椎動脈剝離，診斷他為腦動脈剝離合併腦梗塞。

吳宇軒表示，男子在治療復健後恢復健康，沒有明顯後遺症。並指出「人的後頸中線兩側表淺處」為脊椎動脈，一旦受外力衝擊，很容易損傷甚至剝離，像是spa池強力水柱衝擊、頸部按摩位置太用力、車禍外力撞擊，這3種衝擊都會造成脊椎動脈剝離，剝離處易形成斑塊，脫落就會成血栓，往顱內流造成腦中風，所以脖子一定要好好保護。

(中時電子報)