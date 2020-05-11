政務委員唐鳳榮登疫情期間「好評影響力排行」第一名，勝過衛福部長陳時中，在此次台灣防疫中扮演舉足輕重角色。曾與唐同台直播的台大碩士楊涵婷表示，其有別傳統政治人物的謙沖自牧、誠懇細膩當時便震撼了自己，而造就了「天才唐鳳」的唐家尤令人無比震撼。

楊涵婷甫拿到台大國家發展研究所碩士，上月中旬即受國家展望文教基金會彭百顯董事長、「全彩」論壇領銜人學者吳統雄之邀，與唐鳳就言論自由、資訊流通、反假訊息、媒體自律與社會責任議題，進行直播對談。楊也以個人研究社會經濟學和經營社群平台的觀察，向唐提出相關問題。

楊涵婷（右前）、吳統雄（右中）、彭百顯（右後）、唐鳳（左），攝於社會創新實驗中心，圖為直播活動現場。（圖／楊涵婷提供）

楊涵婷回憶，這場活動開始前，團隊光行前會議就開了兩次，整整從下午三點一路談到晚上九點。彭百顯與吳統雄除了討論活動進程更針砭時政，還構思出促進台灣與周邊政權維持穩定和平的概念。「我永遠不會忘記！」楊表示，這足見團隊對與唐鳳對談的重視，也令他懷著緊張忐忑的心情。

實際互動，楊涵婷卻被唐鳳的談吐態度所顛覆。楊直言：「唐鳳政委相當有禮貌，我在訪談中由於過度緊張忘記用敬稱，但他卻從頭到尾都用『您』來稱呼大家。」楊更坦言：「政委出乎政治人物常理的細心解答我們的疑問，在我某個靈光一閃的提問中，他竟然回我近600多字，我覺得相當感動！」

此外，楊涵婷感嘆，當自己面對擁有「天才IT大臣」、「世界百大天才頭腦」種種盛譽頭銜及跨性別、反文憑身份的唐鳳，其實內心無比震撼，而這種震撼是帶著欽佩與羨慕的。想起自己小時候曾做網頁，父母卻連仔細看都沒有就一味誤會、指責他是在玩電動，最終甚至沒收了網路數據機——若不是唐家的自由民主，可能世上根本不會有「天才唐鳳」！此般自由民主的家風讓生長在傳統框架的孩子望塵莫及，多少自由奔放的靈魂早已被食古不化所抹殺？

在防疫讓唐鳳走上「神壇」的同時，楊涵婷盼以親身經歷，帶大眾以不一樣的視角去看「唐鳳」；也以與其互動的心得，對台灣長久的家庭、教育價值觀提出省思：「我外公受日本教育嚴謹有條影響頗深，連帶我家人也理所當然認為『就該是這樣』，但看到唐鳳在自由民主的家庭仍可將自己打造得如此優異，難道真的有什麼一定是對的嗎？」

楊涵婷經常在社群平台分享個人作品與時事看法。（圖／楊涵婷提供）

(中時電子報)