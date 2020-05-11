銀行承作紓困貸款，不得收取過高手續費。金管會主委顧立雄11日在立法院財委會表示，近一、二天將公布銀行辦理紓困貸款收費原則及收費上限，50萬元以下小額貸款基本上不收手續費，其他相關部會的企業紓困貸款，無論是以比率或定額收取，「儘可能不要超過1萬元」。

立委林楚茵5月4日在財委會質詢時，爆出台北富邦銀在辦理企業營運資金貸款時，170萬元收8萬元手續費，後來在金管會出面後，台北富邦銀降到3千元，但林楚茵11日表示，民營銀行辦理紓困貸款共207億元，其他銀行可能收得比北富銀的三千元更多，是否要有普遍性規定？

顧立雄表示，金管會已完成所有銀行紓困貸款收費的「普查」，小額多半不收費，但部會紓困貸款有些是採比率、有些是定額，定額的部分多半是1千元到1萬元左右。

顧立雄亦指出，北富銀對個人10萬元及50萬小規模營業人貸款免收手續費，這部分金管會也是如此期待，小額就免收，配合疫情嚴峻時刻相關紓困政策，銀行善盡其企業社會責任，一定金額以上貸款若收手續費，就要符合比例原則，顧立雄對北富銀只收三千元「覺得OK」。

顧立雄強調，將會針對政府紓困貸款的部分，在這一、二天內訂出統一的原則與上限，比較合理作法是小額貸款採免收，其他部分不管是用比率或定額收費，儘量不要超過1萬元為上限。但這部分不含大企業貸款，即上億元以上貸款不在規範範圍。

(工商 )