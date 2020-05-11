電梯大廠崇友實業第一季合併營收微幅下降，使得EPS從去年同期1.16元降至1.12元。4月未能認列臺大醫院電梯汰舊換新標案，但高雄橋頭住宅大樓及桃園產專商業大樓等案源訂單入帳，單月合併營收3.57億元，年減22.75％；前4月合併營收13.56億元，年減幅9.21％。

崇友承攬臺大醫院電梯汰舊換新案已完成，最快第二季、最慢第三季認列營收及獲利。市場預期，如果第二季入帳，第二季合併營收有機會優於去年，倘若未入帳，就與去年相當。今(11)日股價上漲0.2元而以56.5元開出，目前呈現上漲走勢。

崇友第一季因部分大案尚未認列營收，致使首季合併營收9.98億元，比去年同期減少3.13％，稅後淨利1.98億元、EPS為1.12元。崇友表示，崇友強化中高階自有品牌「堅尼西斯」產品競爭力而達到品牌市場區隔，辦公大樓、飯店及百貨等商用案源完工台數比重保持12.75％水準，加上維保業務穩定挹注下，獲利與去年同期相差不大。

崇友指出，崇友近年積極強化新機種開發、提高電梯零部件自製率、以及加速推動電梯聯網應用，致力拓展老舊電梯的汰換商機效益顯現，另一方面，崇友目前旗下維修保養電梯台數已逾3.6萬台，成本與營業費用良好控管下，推升今年首季整體毛利率、營業利益率分別為35％、22％。

崇友指出，崇友4月認列新梯業務於高雄橋頭住宅大樓、桃園產專商業大樓等案源訂單，維保服務維持穩定增長，單月合併營收3.57億元，比去年同期減少22.75％；前4月合併營收為13.56億元，較去年同期減少9.21％。

崇友表示，展望第二季，崇友維持審慎樂觀看法。集團持續採取接單案源與產品組合優化策略，並看好高樓層建築需求與台商回流趨勢升溫、以及台灣電梯高齡化現象帶動汰舊換新市場需求持續擴大，皆有助於創造新梯及汰舊換新兩大業務良好發展前景，此外，第二季有望隨著台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案陸續完工認列，以期帶動集團未來營運表現在旗下三大業務的穩健成長步伐再更上層樓。

(工商 )