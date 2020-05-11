台灣首次直轄市長罷免案將於6月6日在高雄投票，由於罷韓團體動作不斷，加上泛綠政黨動起來相助，罷韓過關機率不低，高雄已進入「後韓國瑜時代」。對此，國、民兩大黨皆對未來局勢分別展開佈局，民進黨立委許智傑分析，罷免韓國瑜的氣氛太熱烈，他周末在鳳山發「罷韓黃絲帶」每場都大排長龍，國民黨應該也是研判韓國瑜會被罷免成功，因此現在都是以止血不崩盤為原則在思考對策，未來甚至可能發起泛藍支持者出來投反罷免票。

國民黨內部近期展開「超前部署」，傳出由前新北市長朱立倫或現任主席江啟臣擇一，下高雄參與補選。惟據了解，朱立倫和江啟臣兩人意願都不高，且黨內傳出陰謀論，若罷韓過關，這兩人不論是誰參與補選，在綠營全面反撲下，票數必定不好看，將重挫參與補選者聲望，更危及明年黨主席選舉佈局，「推人入坑、借刀殺人」。

高雄藍營地方人士指出，外傳朱立倫或江啟臣參與補選都是台北媒體話題，地方最希望勸進的是高雄市副市長李四川，李是屏東小琉球人，南部民眾接受度可能會比較高，且李四川行政經驗豐富，是比較務實、中道的人選。但在數周溝通後，李四川仍無意扛下重則，恐是怕成為「韓國瑜代理人」。該人士表示，若真的不行，最後就由高雄人自己承擔，地方議員黃紹庭、黃柏霖，甚至前立委陳宜民都是可能人選。

另外，根據《地方制度法》第82條規定，直轄市長若辭職、去職、死亡，將由行政院派員代理。目前傳出民進黨內最有可能人選，為前高雄代理市長許立明，許為前高雄市長、總統府秘書長陳菊長期的重要幕僚，且行政經歷豐富，被看好是過渡期間穩定市政的最佳人選。對此，許智傑表示，市長任期未過半，因此需要在3個月內重新補選，中間的看守期間，若請有代理經驗的許立明來擔任，應該可以讓過渡期的市政順利運轉，擺脫現在空轉的狀況。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)