解放軍航母「遼寧」艦

社群網站上不斷有人大聲疾呼，力促北京趁世界忙著應付新冠肺炎危機時，對台發動攻擊，但觀察家說，當局不想要倉促行事。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，最近歷史學家鄧濤在中共中央黨校刊物《學習時報》上，發表了長達5000字的文章，把統一台灣比擬為清朝17世紀征服台灣，強調這需要耐心。

一些社群評論員要求，北京利用新冠肺炎疫情期間武統台灣。事實上，中方從未排除武統的可能性。然而，部份分析家認為，當局想要打較長的持久戰，如今正設法為這「民族主義熱」降溫。

文中指出，清朝運用了政治，外交和經濟手段，而不是單靠武力來達成目標。他們除了設法在外交上孤立台灣的統治者外，還派代表赴台，提供漢族返陸的種種誘因，並讓這些人逃避沉重的稅賦。這篇文章以清朝在17世紀征服台灣為例，強調耐心和精心策劃的重要性。在籠絡的同時，康熙皇帝也不斷強兵，並致力訓練，最後在1683年一舉拿下台灣。

最近部份解放軍前將領主張，由於美軍在太平洋的4艘航母都受到新冠肺炎疫情衝擊，雖然在《臺灣關係法》下，美方有必要協防台灣，但如今卻無法這麼做。

包括北京航空航太大學高研院/法學院副教授田飛龍在內，部份法律評論員要求北京，以2005年通過的《反分裂國家法》為依據，考慮武統台灣。

田飛龍在《觀察者網》上發表文章說，台灣的政治與社會發展都意味著，已無法和平解決統一問題。而香港的反政府抗議更證明，「一國兩制」行不通。

(中時電子報)