元祖食品少東張乙濤指控前妻偷拿存摺及印章盜領610萬元，臺北地方法院依偽造文書罪將藍婉綺判刑10月、緩刑2年，臺灣高等法院考量2人在另件家事爭訟案成立調解，將藍女改判刑8月，緩刑2年、須義務勞動60小時，案經上訴，最高法院駁回確定。

這件豪門爭訟案，張男與藍女在2006年結婚，2016年法院判決2人離婚後，張指控藍女2013年11月婚姻出現裂痕時，擅自將他放在家中櫥櫃裡的存摺及印章拿走，然後將銀行帳戶裡610萬轉匯到她的帳戶，北院將她判刑10月。

藍女上訴否認犯罪，主張她有權使用張的銀行帳戶，但高院認為，張男平常使用該帳戶是供銀行固定扣取信用卡帳單及基金，藍女擅自提領帳戶款項，造成銀行告知張男扣款失敗的結果，可見張並未授權或同意她提領。

高院指出，藍女與張男在2013年9月12日的離婚協議書也約明，各人名下帳戶、各歸登記名義人所有，藍女自無提領該帳戶款項的權限，已構成偽造私文書罪。

合議庭考量她與張婚姻關係不睦，明知告訴人並未同意或授權，竟擅自提領張的帳戶內款項610萬元，但她最後與張男成立調解，且2人所育有3名未成年子女權利義務之行使與負擔由她負責，判刑8月、緩刑2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )