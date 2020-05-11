婦聯會為抗議內政部不當廢止該會立案事，主委雷倩今天上午10時30分在美齡樓大門口舉行「牽手護婦聯，公益向前行」活動，率數百位民眾前往立法院群賢樓抗議內政部處分違憲，一行並前往台北高等行政法院要求停止執行。

雷倩說，公義的婦聯會70年來第一次走上街頭，最重要的是官逼民反，國家通過違憲的高度無法無天的政黨法，居然用行政權來規範人民的政治參，強迫婦聯會要組政黨，4月29日收到內政部要解散的命令，並且命令在今天要開始清算，此事違反憲法保障集會結社言論自由及財產權的，跟著蔣夫人作公益的婦聯會不應被強迫組政黨，更不應要解散清算。

雷倩表示，這件事違憲，婦聯會5月1日向政院提起訴願及撤銷，但不理會，所以被迫今天要向台北高等行政法院遞停止執行的聲請狀。她並表示，388億兩年前被賞產會沒收，現在要清算的只是少數財產。

婦聯會常委年逾 90的秦舜英表示，今天陳情是為了歷史性的一刻，從前宋美齡如何帶領她們拯救台灣民眾，我們不能忘記的一刻，大家不能忘記有恩於這塊土地的人。

婦聯會上午，後由林森南路出發轉濟南路行至立法院群賢樓門口。11時至12時在立法院群賢樓門口舉行「搶救婦聯會，民主向前行」活動，陳情修正違憲的政黨法條款，各地社福公益團體到場聲援。

婦聯會並將在12時30分前士林台北高等行政法院門口，發動「司法護憲法，台灣向前行」活動，由主委雷倩及全體常委由律師團陪同，向北高行遞送停止執行聲請書，請求司法救濟。

(中時 )