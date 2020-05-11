湖北省衛健委周一（11日）公布，武漢市新增5宗本地個案，患者均居住在同一小區；新增11宗無症狀感染者。據武漢市東西湖區政府官網報導，因長青街三民小區封控管理不力，中共東西湖區委決定，免去張宇新同志中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

新增確診個案均居住在東西湖區長青街三民小區，其中81歲女患者的丈夫高某某上周六（9日）確診，她作為密切接觸者被安排隔離並做核酸檢測，結果呈陽性反應，即受感染，報告為無症狀感染者，至周日（10日）核實為確診病例。

另76歲男患者張某某，上周二（5日）因身體不適到醫院就診，翌日核酸檢測結果為陽性，報告為無症狀感染者，之後確診；其72歲妻子作為密切接觸者被安排隔離，隨後同樣確診。

據武漢市東西湖區政府官網5月11日10時18分消息，因長青街三民小區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新同志中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

(中時 )