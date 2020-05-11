漁會甲類會員每人1萬元紓困申請11日起接受申辦，新竹區漁會有4300餘符合資格，首日申辦情形相當順暢。（陳育賢攝）

漁會甲類會員每人1萬元紓困申請11日起接受申辦，新竹區漁會有4300餘符合資格，首日申辦情形相當順暢。（陳育賢攝）

漁會甲類會員每人1萬元紓困申請11日起接受申辦，有1萬餘位會員的新竹區漁會今天上午開始受理申辦作業，其中竹市符合資格的漁民有4328人，漁會總幹事童錦杰表示，事前都已沙盤推演過，漁會總計有15個櫃台受理，加上各團體協助收件，首日申辦很順暢。

新竹市政府產發處長張力可今天上午特別到新竹區漁會了解首日的申辦狀況時表示，此次推出的紓困方案是針對「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」的1萬元方案，放寬薪資投保金額與所得總額上限，也簡化應檢附從事漁業證明的流程。

凡符合今年3月31日已加入漁會的甲類會員、2018年所得未達50萬元者，即可持國內金融機構或郵局封面影本，向新竹區漁會申請1萬元的生活補助，預估新竹市符合資格的竹市漁民有4328人，占竹市漁民近2／3。

張力可提醒，漁業署推出紓困方案都有不能重複申請性質相同補助的限制，例如1萬、3萬元漁民生活補貼、漁業雇用外來船員補貼、娛樂漁業紓困補貼等，無法相互重複補助，漁民可選擇適合自己的方案申請。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，掌管新竹縣市的新竹區漁會，除了竹市的4328人可申請1萬紓困之外，另還有新竹縣漁民2803人，總計有7131人符合此次申辦資格。

而中央推出的漁民紓困方案高達10項，新竹區漁會就負責辦理8項，漁會事前都已先沙盤推演並規畫支援人力全力協助漁民申請，預計包括漁會總會增設11個櫃位，另還有香山、竹北、新豐3個辦事處共開出15個櫃台辦理。

此外，包括直銷中心管理單位、漁會信用部也都會協助漁民拿申請表並收件，已把申辦人潮分流，因此今天上午開放申請的首日狀況相當順暢，偶有不識字的長輩有小抱怨，幹部都會趕緊請進辦公室喝茶，慢慢聊天協助填寫資料，畢竟都是熟識的長輩，漁會都會全力照顧。

(中時 )