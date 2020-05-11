台中市甲安埔地區上百名居民，今天會同台中市議員李榮鴻及在地50多名里長、社區代表，上午到台中市議會陳情，他們高喊[媽祖園區 帶動觀光!]，要求台中市政府盡速完成大安港媽祖文化園區整體興建，帶動地方觀光繁榮。

台中市議會今天召開定期大會，由台中市政府針對大安港媽祖文化園區進行專案報告，會議還沒開始，來自大甲區、大安區、外埔區50多名里長會同台中市議員李榮鴻及地方社區發展協會理事長等，率領上百名民眾聚集在台中市議會廣場。

陳情民眾高舉海報、大喊口號，要求台中市政府盡速完成大安港媽祖文化園區整體建設，帶動地方觀光發展，也希望議員不分藍綠都能支持地方重大建設。隨後他們進入議會議事堂旁聽席，關切媽祖文化園區及媽祖雕像相關工程的推動進度。

市議員李榮鴻說，大安港媽祖文化園區是海線地區相當重要的文化觀光建設，園區工程已經歷經3任市長，基座建築工程也在106年完工，但媽祖雕像工程還卡在議會有2項附帶決議遲遲無法推動，地方重大建設不能中斷，也不能做半套。

李榮鴻強調，如果後續工程中斷，過去的努力等於白費了，地方鄉親也會很失望，他相信市長盧秀燕會負責任的繼續推動，讓大安港媽祖文化園區串連海線觀光景點，帶動繁榮，也希望議會支持。

(中時 )