國際射箭總會宣布今年不會舉辦東京奧運資格賽，目前已確定的87張門票由各國奧會保留。

東京奧運射箭項目共有128名選手參賽，透過資格賽已確定87張奧運門票，其他的41張門票將從美洲、歐洲與大洋洲的資格賽中決選出來，本應在今年舉辦資格賽，但碰到新冠肺炎疫情，東京奧運延期至明年，國際射箭總會也決定將剩下的資格賽延後至明年舉辦，而最終的資格賽是2021年世界盃巴黎站。

(中時 )