國際射箭總會宣布東京奧運資格賽延遲至明年 11:122020/05/11 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際射箭總會宣布東京奧運資格賽延後至明年再辦，已決選出的87張門票由各國奧會保留。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際射箭總會宣布今年不會舉辦東京奧運資格賽，目前已確定的87張門票由各國奧會保留。 東京奧運射箭項目共有128名選手參賽，透過資格賽已確定87張奧運門票，其他的41張門票將從美洲、歐洲與大洋洲的資格賽中決選出來，本應在今年舉辦資格賽，但碰到新冠肺炎疫情，東京奧運延期至明年，國際射箭總會也決定將剩下的資格賽延後至明年舉辦，而最終的資格賽是2021年世界盃巴黎站。 (中時 ) #射箭 #東京奧運 #新冠肺炎 #資格賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 撐不住了！ 世界田總要求國際奧會提供金援 09:572020/05/07 體育 疫情找生機、更需國際合作 亞洲生技大會7月如期舉辦 18:482020/05/07 財經 新聞分析》綠出招陸克制 保護台胞不被掃到 04:102020/05/08 兩岸要聞 郭富城9日線上演唱會抗疫 04:102020/05/08 娛樂新聞 《國際油價》憂需求前景 周四國際原油連2日回跌 10:002020/05/08 財經 楊典忠批台中國際機場發展計畫也要20年？中市府：滿足產業用地需求 16:022020/05/08 政治 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:232020/05/08 財經 歡慶母親節 竹林中學舉辦系列活動 20:532020/05/10 生活 智慧自動化、AI數位模擬 開課 04:102020/05/11 投資理財 《國際油價》產量減少提振 上周五國際原期貨彈升5％ 10:002020/05/11 財經 體育熱門新聞 NBA》95年打敗公牛 俠客：他們沒人能擋我 - NBA NBA》重提93年退役 喬丹：我需要休息 - 體育 NBA》公牛王朝能贏火箭？喬丹沒把握 - 體育 NBA》魔術師：OK組合能擊敗當年喬丹領軍的公牛 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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