新冠肺炎疫情舒緩，大陸全面復工下，5G建設更是加快腳步，截至3月底，已經建置完成5G基地台19.8萬個，加上終端產品的滲透率推波助瀾，預計整體5G產業的活絡度在下半年將持續發燙，也帶動5G概念股走揚，智易(3596)帶量大漲，一度逾5.5%，啟碁(6285)亦開高走高，大漲3%，成為網通族群中兩大多頭指標。

大陸目前已全面復工，官方力推5G建設，根據大陸工信部數據顯示，截至3月底，大陸已經完成建置的5G基地台達19.8萬個，目前持續加快建置腳步，預計下半年仍為處於加速建置階段；另外，在4月底時，大陸已經有約95款的5G終端得入網許可，其中包括2000元人民幣以下的5G智慧機，隨著終端的滲透力道加強，也有助於挺產業的快速蓬勃，網通產業也將藉此受惠。

智易首季合併營收71.43億元，季減少7.6%、年減少20.75%，單季稅後淨利2.61億元、年減少42%，稅後每股盈餘為1.28元，但因為獲利能利相對持穩、費用控制得宜，毛利率與營業利益率分別達14.67%及6%，呈現雙率雙長。

智易今年主要營運動能主要來是來自於STB(機上盒)以及IAD(整合式接取產品)，IAD除既有客戶維持穩定成長以外，還有去年第四季開始出貨的北美新客戶；STB方面，則持續受惠4K機種換機潮帶動，只是原先預期東京奧運將帶動整體出貨量的提升，目前在東京奧運確定喊卡後，成長性恐不如預期。至於5G題材上，智易主攻CPE與Small Cell(小型基地台)，主要營收貢獻時點預計落在2021年，今年佔比依舊有限，但智易在基地台一路從3G開始、歷經4G，但現在的5G，已經累積豐富產業實力，故未來在5G發揮空間仍值得期待。

啟碁因應未來業務需求，啟動新廠建置，故未來三年資支出恐顯著增加，過去正常每年落在8~10億，2019因為有新廠擴產而提升至15億,，2020年有建廠規畫因此，仍較2019年更高，到2021~2022年可能會到20億、甚至更高，目前南科廠預計將持續擴廠，啟碁預期未來3~5年成長動能來自mmWave、5G、AIoT；毛利部分，2020年南科廠與越南廠的學習曲線提升後，預期產能利用率可以回升到70~80%，因此，毛利率可以在下半年改善回升，啟碁長線營收、獲利成長並不悲觀，但短期主要受到遷廠與疫情影響而獲利衰退。

啟碁4月營收49.11億元，月增加1.05%，年增加6.76%；累計1~4月營收182.77億元，年增加0.17%。

(時報資訊)