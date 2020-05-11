緯穎(6669)再獲外資調高目標價，美系外資將緯穎目標價上調到894元，維持「買進」評等。緯穎持續受惠於臉書和微軟訂單的挹注。緯穎4月營收月增22%，年增7%，美系外資預估5月緯穎營收在歐美國家封城下，宅經濟將更進一步推升營收成長。預估2Q緯穎營收季增可達28%，年增6%；第3季則是會更上一層樓，營收月增15%，年增55%。

法人認為，緯穎在老客戶臉書和微軟訂單挹注，以及亞馬遜新客戶的加持下，近3年（2019~2021年）的營收年複合成長率會達到24%。下半年緯穎營收中就會有亞馬遜的影子。去年緯穎配發23元現金股利，配息率在63%。

緯穎首季財報，單季合併營收達351.37億元，營業淨利18.1億元，年增16.2%，稅後淨利為14.63億元，年增22.5%，EPS 8.37元。首季伺服器出貨數量與營收同步下滑，營收季減29.1%。毛利率季增0.2個百分點至7.5%，營益率季減0.5個百分點至5.2%。今年雲端資料中心產業長期需求穩健，但考量新冠病毒疫情帶來的短期不確定性仍多，公司審慎樂觀看待整體出貨需求。為因應疫情衝擊全球經濟與供應鏈，董事會通過發行不超過100億元之普通公司債，確保營運的彈性。

(時報資訊)