台積電(2330)今早股價隨著台積電ADR收漲而開高，漲2.5元至300元，早盤股價震盪重回300元以上。針對「華爾街日報」報導，美國政府正在跟台積電等數家半導體企業討論，在美國興建晶片工廠，台積公司表示，目前尚無具體赴美設廠計畫。

台積電ADR上周五收52.91美元，上漲0.58美元或1.11%，折合台幣每股約316.4元。台積電上周股價整理，外資上周賣超台積電6萬5445張，持股比率降至75.86%。

「華爾街日報」報導，美國政府正在跟台積電與英特爾（Intel）等數家半導體企業討論，在美國興建晶片工廠。台積電證實曾與美國商務部討論在美設晶片廠一事，但目前尚無具體赴美設廠計畫，台積公司表示，內部持續評估海外設廠，美國是其中一個選項，只是目前尚無具體計畫，考量因素包含經濟、供應鏈、人員及成本等方面。

台積電上周五公布，4月營收滑落至960.02億元，月減15.4%。以台積公司展望推估，台積電5月及6月業績應可回升。

台積電預期，第二季營收將約101億至104億美元，維持第一季的水準附近。台積電4月營收自3月創下的1135.2億元高峰滑落，但仍較去年同期增加28.5%；台積電2020年前4月營收4065.99億元，年增38.6%。

(時報資訊)