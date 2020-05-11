強信-KY(4560)4月營收為0.93億元，年減45.19％，主要由於疫情影響，導致全球部分國家4月尚未解除封城，該公司及品牌廠客戶訂單在4月出貨也雙雙受到延遲。公司認為，未來隨著全球各地疫情逐步趨緩並有條件取消封城，且大陸地區疫情也充分得到控制，經濟活動逐漸恢復，一旦交期恢復，屆時下滑的營收數字將有望回補。

強信-KY表示，公司隨時注意即時疫情變化，進行調配產能及庫存，適時調整銷售市場及產品策略，確保將影響降至最低。此波新冠肺炎疫情發生後，口罩等防護物資成為需求最為迫切的防疫物資。當前大陸各地復工復產疊加海外疫情，各項防護物資呈現短缺的局面，「防疫」變成各國各地的重要課題，未來就算疫情過後「常年防疫」也仍備受重視。

強信-KY除了關注本業發展外，跨行業亦是公司的目標之一。孫公司強信機械(萊州)廠增加營業項目並完成修章，朝一類、二類及三類醫療器械、醫護人員防護用品及防護口罩等設備的生產及銷售項目發展，其中生產製造的口罩機已開始進行市場銷售，此次增加營業項目有利於延伸公司現有技術及產品鏈，在公司跨行業領域發展上更邁前一步。

(時報資訊)