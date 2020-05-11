長華(8070)董事會決議通過增加頎邦(6147)普通股股票投資案，預計在未來一年以不超過新台幣35億元的額度內買進頎邦股票，此舉係以財務投資為主要考量，此外，會中也通過長華第一季合併財報，單季合併營收37.88億元，較去年同期成長9%；歸屬於母公司淨利為1.5億元，年減57%，單季每股稅後獲利為2.35元。

基於財務投資的目的，長華自今年以來持續買進頎邦股票，截至4月30日為止，長華已持有頎邦4450張，持股比率為0.68%，累計投資金額達2.45億元，預計未來仍將持續擴大買進頎邦股權，該投資計畫並已於長華董事會討論，且經與會董事一致同意，預計於未來一年內以不超過新台幣35億元的額度在櫃檯買賣市場買進頎邦普通股，惟持股率不會大於9.9%。

長華對於轉投資股票一向抱持嚴謹作法，訂有一套投資評估篩選標準與規定，包括投資標的公司經營績效穩健，其業務或產品與長華集團相關或互補效益，未來可望替長華集團帶來正面綜效，而台虹和頎邦便是依此標準所篩選出來的投資標的。截至5月4日止，長華已持有台虹7.67％股份。

著眼於頎邦向來穩健經營，以及看好未來COF產業趨勢下，長華對於頎邦的投資案也將依循上述投資台虹模式，不僅能兼顧轉投資收益，待未來投資股權增加後，也不排除未來有合作的機會，長華希望透過投資具有製造實力的國內外上市公司，扮演關鍵材料製造和供應角色，而非只是一家純粹的控股公司。

長華董事會也通過2020年第一季合併財報，單季合併營收為37.88億元，年增率為9%，毛利率亦表現持穩，與去年同期持平為14%。至於獲利表現方面，長華首季獲利較去年同期短少主要係因去年第一季認列轉投資公司望隼科技的一次性獲利1.2億元，而今年第一季並無此筆業外收益挹注所致。

另外，長華4月合併營收為13.89億元，月減少1.35%、年成長16.51%；累計1到4月合併營收為51.77億元，年成長11.15%。

(時報資訊)