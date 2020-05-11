國內疫情趨趨穩定，消費者出遊和外出用餐意願也逐漸提高，晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅全台11家酒店特別攜手台灣高鐵，祭出加碼優惠，5月底前透過集團旗下各酒店的官網訂房、無論任何房型或專案，成人皆可以7折的優惠價格加購高鐵車票，同行12歲以下的小孩，則可享有單程免費搭乘的福利，搭配預訂各酒店指定住房專案，更可享有加床不加價、免費享用早餐等超值禮遇，闔家親子出遊可輕鬆節省上千元的預算。

高鐵是國旅自由行的遊客最常使用的交通工具，在暢遊台灣西半部各大城市或是景點時，高鐵提供了極高的效率與便利性。晶華國際酒店集團與台灣高鐵從去年開始就積極推動「鐵+酒」(高鐵加酒店)的旅遊概念，期望從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

配合此次「大人7折、孩童免費」的高鐵車票加購優惠，晶華、晶英、與捷絲旅各酒店也推出相對應的住房優惠。選擇台北晶華酒店的「陽光療癒家庭版」住房專案，除了可入住全台北市唯一擁有戶外露臺與落地窗客廳、占地20坪的雲天露臺客房，享受下午茶點的野餐服務外，平日入住更可享加床不加價、並贈送第三、四位12歲以下孩童早餐及下午茶。預定台南晶英酒店的「晶囍回饋」住房專案，連住兩晚海東家庭客房，第三、四人可以免費入住，孩童們在入住期間還可憑房卡前往位於飯店四樓的復古「晶英柑仔店」，免費體驗打彈珠、戳戳樂等懷舊遊戲，現場還備有彈珠汽水、鱈魚片、荷包蛋軟糖等琳瑯滿目的懷舊零食，心滿意足之餘，還可將充滿童趣的茄芷袋帶回家。

太魯閣晶英酒店則規劃了各式有趣的兒童遊憩設施，如大人小孩都喜愛的「室內鴨鴨池」、適合學齡前小朋友的迷你模擬城鎮「童樂園」及「體能攀爬區」，購買高鐵車票的房客，住宿期間加購接駁服務或半日遊遊程，可享6歲以下孩童免費。礁溪晶泉丰旅則針對親子家庭客，推出「夏炙．享山海」夏季住房專案，精心打造「兔子迷宮．礁溪浴場」，邀請家長們大手拉小手推開粉紅任意門，一同感受炙熱又旺盛的生命力，環遊多采多姿的世界。為讓旅客吃飽睡足，充分感受美好度假的氛圍。

捷絲旅台北西門館和捷絲旅宜蘭礁溪館也攜手推出「盡饗30 買一送一」住房專案，家長和孩童們可分別於兩館待上整整30小時，在大啖完承襲晶華酒店廚藝團隊招牌手藝的美國肋眼牛排午餐後，盡情逛玩西門町熱鬧商圈，並充分享受礁溪館客房內特有的超大獨立景觀湯池，期間加贈身高115公分以下的孩童1位早餐免費。捷絲旅高雄站前館、高雄中正館和花蓮中正館，則推出免費客房升等優惠， 第三人入住加人不加價，以及早餐升級自助午餐和延遲退房等禮遇。

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