為釐清海軍敦睦艦隊感染新冠肺炎始末，立法院國防委員會4月30日正式組成敦睦艦染疫事件調閱專案小組。不過，由於民進黨立委挾立委席次優勢，主張將調閱小組開會門檻提高到需委員會二分之一以上席次同意，調閱文件範圍更要全體小組表決通過，遭質疑封殺在野黨調閱權，導致藍委強烈抗議，不排除直接退出調閱委員會「拒絕替國防布、民進黨背書」。

因染疫而遭隔離的海軍敦睦艦隊士官兵已陸續結束強制隔離返家，但敦睦艦隊染疫原因卻迄今成謎，國防部在第一波懲處後，調查迄今也無下文。立法院雖依照「拉法葉艦」「獵雷艦案」組成調閱小組，但卻遭藍委質疑，民進黨刻意讓調閱進度牛步化。例如，4月30日第一次會議召開，會議大部分時間卻是吵，多少立委提案才能調閱相關文件，綠委還在會中揚言「藍委回去再好好想一想」，「不然就現在表決」，也讓與會藍委氣結，質問綠委究竟想不想查出真相？還是想拖過會期就好？

國防委員會立委私下指出，當初外交及國防委員會成立「獵雷艦案調閱小組」，調閱權限只要三席立委以上連署即可調閱，但此次民進黨主張須全體會議通過才能調閱。而調閱小組開會，過去只要三分之一立委席次同意即可召開，民進黨這次則主張需二分之一以上到齊才能開會，綠營挾席次優勢破壞立院慣例，既不可取又明顯不尊重他黨調閱權力。

據了解，由於調閱小組召集人、民進黨立委蔡適應迄今未發出調閱小組本週開會通知，在調閱小組本週很可能又不開會下，已讓藍委氣噗噗，質疑綠營「既妨礙又拖延調閱」，嚴重衝擊調閱小組任務，向國民黨團建議「應退出調閱小組」，以免替民進黨「國防布」背書，黨團也正慎重評估可行性。若藍委未來確定集體退出敦睦艦調閱小組，也將創下立院成立調閱小組的首例。

目前外交及國防委員會民進黨團有王定宇、蔡適應、何志偉、游錫堃、趙天麟等五席，加上「親綠」的無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，合計七席，佔有人數優勢。至於國民黨則僅有呂玉玲、江啟臣、馬文君、陳以信、溫玉霞等五席，表決居劣勢。

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(中時電子報)