不僅掏耳朵可能讓耳膜受傷，就連對耳朵吹氣也要小心！一名男業務上酒店消費，因為公關對他耳朵吹氣，還伸出「靈舌」塞入耳洞，結果因「瞬間負壓」，竟造成男業務耳膜破裂，醫護也相當傻眼。

一般耳膜破裂受傷，多半是被異物、外傷或發炎引起，然而也曾發生過，年輕情侶熱吻，女方吸吮男方耳朵，結果造成男方耳膜穿孔，出現耳鳴、疼痛的情況。

耳鼻喉科醫師吳昭寬向ETtoday表示，曾收治一名個案，患者是30歲男業務，因耳朵悶痛、塞住及耳鳴症狀持續2週多而就診。吳醫師用內視鏡檢查，發現患者耳膜破洞流膿水，奇特的是，一般耳膜發炎破洞會呈現規則圓形，但該名男業務的破洞竟像「香蕉皮般整個外掀」。

男業務表示曾到酒店玩樂，玩到興起，女公關對著他耳朵吹氣，甚至還伸舌到入耳又塞又舔，當下他就出現耳鳴不舒服，但以為是當時環境太吵導致。之後男業務又去游泳，因此造成化膿。

吳昭寬表示，因為耳洞很小，舌頭塞入、拔出的「瞬間負壓」，導致耳膜破裂；又因游泳可能耳朵進水造成感染，進而造成中耳發炎、化膿。

醫師表示，耳膜是一層薄薄的膜，厚度僅有0.1公厘，相當容易有穿孔或破裂的狀況，像是打耳光就很危險，若鼓膜穿孔或破裂時遭受感染，患者的聽力將會嚴重受損。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時電子報)