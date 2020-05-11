50多歲陳姓婦人在新冠肺炎嚴峻之際，PO文「已有疫苗、口服藥」、「日本首相安倍晉三、美國總統川普都有在接洽」，並附上疫苗瓶照，涉嫌散布假訊息，被調查局送辦。台北地檢署11日給予陳婦緩起訴，須繳8000元給公庫。

陳姓婦人是今年3月間，在她肚皮舞社團的LINE群組PO文「已有疫苗、口服藥」、「日本首相安倍晉三、美國總統川普都有在接洽」，並附上1瓶疫苗照，調查局台北市調查處約談陳婦後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台北地檢署偵辦。

庭訊時，她供稱是因為在網路上看到一則大陸官方宣稱肺炎疫苗研製突破，傳聞解放軍女少將陳薇親自打第一劑」，因社群的友人都是年紀偏大的人，為了讓朋友們燃起希望，才會轉傳訊息。

不過，檢方上網發現，該新聞僅提到「大陸最近官宣表示，已在疫苗研製取得重要階段成果」，內容完全沒提到口服疫苗、日本首相安倍與美國總統川普。

由於陳婦坦承散布訊息，木仿考量她認罪且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫8000元。

(中時 )