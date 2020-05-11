我國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，北市副市長黃珊珊11日宣布，北市的活動中心、文化中心小型場館、公有會館、老人據點課程等場館，要嚴守3原則，需控制在50人以下、採實名制、不聚餐，18日起即可開放，一般親子館等其他場館會再逐步開放，至於校園仍維持到暑假7月14日才開放給一般民眾。

黃珊珊說，這是第一階段逐步開放，若情趨穩，第二階段的逐步開放則會提前一周再宣布；而老人據點採不共餐，可用帶便當等其他方式，室內、室外都還是採中央的規定，要保持社交距離、戴口罩，相關的內容都會再做統一公告。

(中時 )