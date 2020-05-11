北市場館18日有原則逐步解封 校園仍不開放 11:252020/05/11 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，北市副市長黃珊珊11日宣布，北市的活動中心、文化中心小型場館、公有會館、老人據點課程等場館，要嚴守3原則，需控制在50人以下、採實名制、不聚餐，18日起即可開放，一般親子館等其他場館會再逐步開放，至於校園仍維持到暑假7月14日才開放給一般民眾。 黃珊珊說，這是第一階段逐步開放，若情趨穩，第二階段的逐步開放則會提前一周再宣布；而老人據點採不共餐，可用帶便當等其他方式，室內、室外都還是採中央的規定，要保持社交距離、戴口罩，相關的內容都會再做統一公告。 (中時 ) #開放 #北市場館 #階段 #據點 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年東協拓版圖頻傳捷報 兆豐銀柬國設點 再下一城 04:102020/05/07 金融．稅務 後疫情階段 盼振興方案快登場 04:102020/05/07 產業特刊 中職8日開放觀眾入場 侯友宜：防疫做到位開放才有意義 11:532020/05/07 生活 苗栗縣長徐耀昌視察苗北藝文中心裝備保養 15:252020/05/07 生活 百工百業脫困 蘇揆：研議分階段放寬方案 17:342020/05/07 政治 劉鶴通話萊海澤 陸美加強宏觀經濟與公衛合作 10:562020/05/08 兩岸 北藝中心董監事 3年1續任 04:102020/05/09 藝文副刊 啟動振興？政院發言人：距離鼓勵民眾出來消費還有落差 12:452020/05/09 政治 何時啟動防疫旅遊？林佳龍：配合指揮中心逐步鬆綁 15:422020/05/10 生活 南市率先開放校園 中市16日跟進 04:102020/05/11 政治要聞 生活熱門新聞 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。